



С повышением явки на участки для голосования в Волгоградской области уровень поддержки «Единой России» значительно снизился. По сравнению с 2014 годом, в минувшее воскресенье выборы посетили 41,23% избирателей региона. Это на 4,6% больше, чем пять лет назад (36,6%). А вот у «Единой России» поводов для гордости гораздо меньше. На прошлых выборах в регпарламент за нее проголосовали 60,09% избирателей. А на этих – только 48,15%. Падение уровня доверия жителей области к партии власти составило 12,4%. В прошлом созыве по спискам единороссы получили 15 из 19 мандатов. Очевидно, после пропорционального распределения мандатов в избиркоме, численность фракции «ЕР» сократится на несколько человек.

Коммунисты и ЛДПР наоборот имеют шансы нарастить группировку своих сил в законодательном собрании. Фракцию «Справедливая Россия» по-прежнему образуют двое «слуг народа». Единственный представитель «Партии пенсионеров» в облдуме, не исключено, что примкнет к одной из малых фракций.



