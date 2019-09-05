Экономика

ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов

Экономика 05.09.2019 12:52 Реклама
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05.09.2019 12:52 Реклама


ВТБ упростил процесс перехода на программу «Ипотека с господдержкой» для ипотечных заемщиков банка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь для снижения ставки по действующему кредиту от ВТБ до 5% на весь срок выплат достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору и внести изменения в закладную.
Услуга доступна клиентам ВТБ, которые соответствуют условиям господдержки и ранее получили в банке средства на покупку недвижимости в рамках программ «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье» или «Ипотека. Рефинансирование». 
Программа «Ипотека с господдержкой» была запущена в ВТБ в 2018 году. С апреля 2019 года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. Всего в рамках госсубсидирования за семь месяцев текущего года ВТБ помог приобрести недвижимость более 6,3 тыс. семей на 18 млрд рублей. Также клиентам банка или других финансовых организаций в рамках господдержки доступна возможность рефинансирования под 5%. С момента старта такой программы в июне ВТБ провел по ней уже порядка 1,5 тыс. сделок на 2,9 млрд рублей.
Сервис ВТБ «Дополнительное соглашение» упрощает и ускоряет возможность использования новых условий субсидирования. Заемщикам не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ВТБ или контакт-центр банка. Услуга бесплатна.
«ВТБ внимательно относится к своим клиентам, обеспечивая индивидуальный подход в обслуживании и предлагая одни из лучших условий по ипотечным кредитам. Нам стратегически важно, чтобы госсубсидией могли воспользоваться как можно больше семей. Именно поэтому ВТБ максимально упростил схему перехода на «Ипотеку с господдержкой». Для этого клиентам потребуется подписать допсоглашение и инициировать изменения в закладную, что можно сделать, только один раз посетив офис банка», – отметил Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.
В августе ВТБ запустил первый этап упрощенного оформления ипотеки с господдержкой в рамках подписания допсоглашения. Клиенты банка, оформившие льготный кредит до 13 апреля 2019 года, получили возможность снизить по нему ставку с прежних 6% до 5% годовых. Условия распространяются на весь срок кредита, а не на ограниченный, как было раньше.
Оформить кредит на льготных условиях могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей – для других регионов РФ. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости объекта, возможный срок кредитования – до 30 лет.

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