В Волгоградской области в ДТП с автобусом один человек погиб и 6 пострадали (ВИДЕО)

Происшествия 04.09.2019 08:02
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04.09.2019 08:02
Столкновение автомобиля «Рено Сандеро» с рейсовым автобусом, следующим из Москвы в Элисту, произошло сегодня в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП произошло в 5:15 на 733 км трассы в Новоаннинском районе области.
По предварительной информации, водитель легковушки из Калмыкии не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автобусом, в котором находилось 17 пассажиров. В результате автобус опрокинулся. На месте ДТП погиб водитель легковушки. В автобусе пострадали 6 человек, двое из них госпитализированы. На месте проишествия работает следственно- оперативная группа полиции, сотрудники ДПС.
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