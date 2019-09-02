В Волгограде глава СКР Бастрыкин посадил дерево





Посадкой деревьев на территории бывшего мужского педагогического лицея имени Федора Слипченко в Тракторозаводском районе ознаменовался визит в Волгоград главы СКР Александра Бастрыкина, сообщает ИА «Высота 102». Учебное заведение, которое теперь официально называется ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Ф.Ф.Слипченко», сегодня удостоилось максимального внимания со стороны областной и городской власти, а также силовых структур региона и руководства Волгоградской епархии.













На торжественную линейку, чтобы поздравить 360 юных кадетов, их родителей и педагогов, прибыли руководитель Следственного комитета РФ, представители регионального СУ СК и прокуратуры, губернатор, глава Волгограда, председатель гордумы, генералы МВД и ФСБ, а также митрополит Волгоградский и Камышинский. Пригласили и ветеранов Великой Отечественной войны. Патриотическое торжество сопровождали солдаты роты Почетного караула.













О готовящемся событии были извещены только подконтрольные региональные СМИ. Попасть на территорию корпуса без соответствующего разрешения было невозможно - полицейские и люди в штатском мгновенно останавливали всех посторонних, а случайных прохожих просили перейти на другую часть дороги.





Известно, что после торжественной линейки Александр Бастрыкин пообщался с родителями кадетов, которые выразили главе СК благодарность за то, что Следственный комитет взял учебное заведение под свое крыло. После того, как торжественная часть и другие запланированные мероприятия были завершены, служебные автомобили один за другим увезли первых лиц по другим делам. В частности, предполагалось участие Александра Бастрыкина в торжественном собрании в одном из ДК в Тракторозаводском районе Волгограда.







