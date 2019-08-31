



Массово задерживаются или отменяются сегодня вылеты самолетов из столичных аэропортов. Как сообщает ИА «Высота 102», федеральные СМИ со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание» сообщают уже о задержке 141 рейса по состоянию на 9 утра.

Больше всего рейсов задержано в Шереметьево — 71, в Домодедово — 38, во Внуково — 32. В Домодедово также отменили 11 рейсов. Отмечается, что «Яндекс.Расписание» получает данные о вылетах, прилетах и задержках от аэропортов. Задержкой рейса считается отклонение от расписания на 30 минут и более.

Управление МЧС по Подмосковью предупредило, что утром в Московской области ожидается туман с ограничением видимости до 300-800 метров.

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, на данный момент задерживаются четыре рейса - два из Волгограда в Москву и два из Москвы в Волгоград.