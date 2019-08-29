Телеком

Специалист «Ростелекома» стал призером мирового чемпионата WorldSkills-2019

Телеком 29.08.2019 09:43
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29.08.2019 09:43


Инженер данных (Data Scientist) «Ростелекома» Александр Макарычев представил компанию на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Его разработка в компетенции «Машинное обучение и большие данные» завоевала бронзу, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Сфера применения машинного обучения и больших данных настолько обширна, что невозможно было предсказать, чему будут посвящены конкурсные задания. Задача была разработать систему, которая автоматически находила бы дефекты в сварных швах. Люди, выполняющие эти функции, не всегда их видят. Моя разработка исключает человеческий фактор», поделился Александр.
Соревнования в компетенции «Машинное обучение и большие данные» впервые вошли в программу мирового чемпионата в специальном блоке Future Skills, посвященном перспективным профессиям высокотехнологичного производства и цифровой экономики.
«Успех на международных соревнованиях WorldSkills показал высокий уровень компетенций наших сотрудников. Чемпионат — не просто спорт высоких достижений, это важный инструмент для развития системы подготовки кадров и обновления трудовых стандартов нашей компании», – отметила руководитель команды WorldSkills ПАО «Ростелеком» Светлана Кузнецова.  
WorldSkills проходил в этом году в Казани с 22 по 27 августа и собрал 1300 молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта –14 девушек и 49 юношей от 18 до 25 лет. 

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