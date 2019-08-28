



Огромный купол весом 41 тонна увенчает собор Александра Невского в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". Как рассказал сегодня журналистам заместитель генерального директора АО "ПриволжТрансСтрой" Александр Гаврюченков, главный купол храма делают в Волгодонске, откуда его доставят в Волгоград ближе к октябрю. Монтировать его начнут после того, как полностью закончат кирпичную кладку. В настоящее время она выполнена на 90% - храм вырос до 36 метров и осталось еще 8 метров кирпичной кладки.





Затем строители смонтируют внутренний купол, а после этого приступят к монтажу главного соборного купола. Представитель компании-генподрядчика пояснил, что монтировать его будут секциями, а их более трех десятков. Полностью работы по установке основного купола планируют завершить в ноябре-декабре текущего года.





Уже этой осенью с наступлением холодов в храме включат отопление, так как уже в октябре художники приступят к росписи собора. Как известно, внутри он будет белоснежным. Его иконостас и алтарь изготовят из белого мрамора. Художники и иконописцы утверждают, что по внутреннему убранству храм в Волгограде будет уникальным. Концепция благоукрашения собора авторства Д. Хартунга (ООО "Павловская мастерская") утверждена.





Сегодня в большой православный праздник Успения Пресвятой Богородицы стройплощадку посетили митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, губернатор Андрей Бочаров, члены попечительского совета строительства собора Александра Невского. Было отмечено, что все работы ведутся в соответствии с графиком. Параллельно у собора начинаются работы по благоустройству сквера.





Напомним, открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. Строительство храма в центре Волгограда ведется на добровольные пожертвования с апреля 2016 года.



