На «Красном Октябре» провели "тренировку" Дня знаний





Настоящий праздник для будущих школьников устроили сегодня на «Красном Октябре», сообщает ИА «Высота 102».

На праздник с родителями пришли те, кто в этом году отправится в первый класс, а также братья, сестры и друзья главных виновников торжества. И все же особое внимание в этот день уделили именно тем, кто уже через несколько дней переступит порог школы и отправится в увлекательное путешествие по Стране Знаний. Для них «Красный Октябрь» подготовил особые подарки: 140 красочных ранцев с набором школьных принадлежностей.





«Уже через несколько дней прозвенит первый для вас школьный звонок, и в вашей жизни наступит новый, наполненный интересными событиями этап, – обратился к первоклассникам исполнительный директор предприятия Александр Сиваков. – И ваши родители вновь окунутся в атмосферу школьных лет, будут заново, вместе с вами учиться писать, читать и считать. Я как отец троих детей прошел через все это, и теперь, когда они стали взрослыми, я с теплотой вспоминаю эти дни. Я желаю родителям терпения, первоклассникам – хороших оценок! Уверен, что вы станете прилежными учениками, сдадите все экзамены на «отлично», станете грамотными специалистами и продолжите трудовые династии на «Красном Октябре».





До праздничной линейки в школах остаются считанные дни, и сегодня дети заводчан отметили проводы лета большим творческим праздником. Разнообразные мастер-классы, веселые аттракционы для самых непоседливых ребят, подвижные игры с ожившими персонажами популярных мультфильмов, научное шоу и аквагрим – занятие себе по душе нашел каждый ребенок. Маленьких волгоградцев научили варить разноцветное и ароматное мыло и делать ветряные вертушки. У стола с разноцветным песком малыши и дети постарше нарисовали логотип предприятия, а также своими руками сделали значки с символикой «Красного Октября».





Для самых активных перед заводоуправлением организовали интерактивные площадки, где они могли сыграть в надувные крестики-нолики, гига-лего или дженгу. За каждое успешно выполненное задание ребята получали баночки с гуашью, чтобы разукрасить часть большой тематической картины. Организаторы праздника не забыли и про угощение гостей – сладкую вату и соки.

Кроме того, гости фестиваля смогли почувствовать себя настоящими волшебниками, став участниками зрелищного шоу опытов с персонажами книг о Гарри Поттере. Финальным аккордом праздника стал запуск на воздушных шарах «Радуги желаний», на которой дети во время мероприятия записали свои самые смелые идеи и мечты.











