На «Красном Октябре» провели "тренировку" Дня знаний

Общество 28.08.2019 14:42
608 7
28.08.2019 14:42
Настоящий праздник для будущих школьников устроили сегодня на «Красном Октябре», сообщает ИА «Высота 102».
На праздник с родителями пришли те, кто в этом году отправится в первый класс, а также братья, сестры и друзья главных виновников торжества. И все же особое внимание в этот день уделили именно тем, кто уже через несколько дней переступит порог школы и отправится в увлекательное путешествие по Стране Знаний. Для них «Красный Октябрь» подготовил особые подарки: 140 красочных ранцев с набором школьных принадлежностей.
«Уже через несколько дней прозвенит первый для вас школьный звонок, и в вашей жизни наступит новый, наполненный интересными событиями этап, – обратился к первоклассникам исполнительный директор предприятия Александр Сиваков. – И ваши родители вновь окунутся в атмосферу школьных лет, будут заново, вместе с вами учиться писать, читать и считать. Я как отец троих детей прошел через все это, и теперь, когда они стали взрослыми, я с теплотой вспоминаю эти дни. Я желаю родителям терпения, первоклассникам – хороших оценок! Уверен, что вы станете прилежными учениками, сдадите все экзамены на «отлично», станете грамотными специалистами и продолжите трудовые династии на «Красном Октябре».
До праздничной линейки в школах остаются считанные дни, и сегодня дети заводчан отметили проводы лета большим творческим праздником. Разнообразные мастер-классы, веселые аттракционы для самых непоседливых ребят, подвижные игры с ожившими персонажами популярных мультфильмов, научное шоу и аквагрим – занятие себе по душе нашел каждый ребенок. Маленьких волгоградцев научили варить разноцветное и ароматное мыло и делать ветряные вертушки. У стола с разноцветным песком малыши и дети постарше нарисовали логотип предприятия, а также своими руками сделали значки с символикой «Красного Октября».
Для самых активных перед заводоуправлением организовали интерактивные площадки, где они могли сыграть в надувные крестики-нолики, гига-лего или дженгу. За каждое успешно выполненное задание ребята получали баночки с гуашью, чтобы разукрасить часть большой тематической картины. Организаторы праздника не забыли и про угощение гостей – сладкую вату и соки.
Кроме того, гости фестиваля смогли почувствовать себя настоящими волшебниками, став участниками зрелищного шоу опытов с персонажами книг о Гарри Поттере. Финальным аккордом праздника стал запуск на воздушных шарах «Радуги желаний», на которой дети во время мероприятия записали свои самые смелые идеи и мечты.
Реклама
Популярное по теме
21.08.2019 12:34
30277 14
04.08.2019 15:18
24999 0
09.08.2019 20:13
21758 32
До установки главного купола собора Александра Невского в Волгограде осталось 8 метров28.08.2019 15:43
В Сбербанке проанализировали, как меняется жизнь после рождения детей28.08.2019 14:18
В день города в Волгограде объявили банный день28.08.2019 14:08
Генсовет «Единой России» отстранился от похоронных проблем Волгограда28.08.2019 13:07
Пассажирский порт Волгограда морально и физически готовится к зимней навигации28.08.2019 12:19
«Бесшумно и плавно»: в Волгограде готовят большой ремонт линии скоростного трамвая28.08.2019 11:20
Центр Волгограда в День города закроют для автомобилистов28.08.2019 11:18
В Волгоградской области двух инвалидов-сердечников оставили без бесплатных лекарств27.08.2019 16:45
Ветеранов «Красного Октября» поздравили с 50-летней годовщиной свадьбы27.08.2019 15:53
Число участников молодежного фестиваля «Берег» удвоилось27.08.2019 08:24
«Короче, Склифософский»: Волгоградцам предлагают долго не дискутировать по земельным вопросам26.08.2019 21:25
Управление судебных приставов Волгоградской области усилили московским кадром26.08.2019 17:37
В двух районах Волгоградской области никак не могут победить АЧС26.08.2019 16:39
«Берем деньгами и техникой»: семья волгоградцев решила выбраться из кредитов с помощью соседей26.08.2019 16:04
Белый медведь из Волгограда объявлен в "розыск" после отъезда передвижного зоопарка26.08.2019 12:39
Реклама