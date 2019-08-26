



Уроженец Москвы Александр Мартынов назначен заместителем руководителя Управления ФССП России по Волгоградской области – заместителем главного судебного пристава Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Мартынов с 2006 по 2012 годы работал на различных должностях в ЗАО "Русский литий". С 2012 года проходит службу в ФССП России. Имеет степень "Магистра менеджмента". Женат, воспитывает двоих детей.



