Общество 26.08.2019 17:37
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26.08.2019 17:37
Уроженец Москвы Александр Мартынов назначен заместителем руководителя Управления ФССП России по Волгоградской области – заместителем главного судебного пристава Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
Мартынов с 2006 по 2012 годы работал на различных должностях в ЗАО "Русский литий". С 2012 года проходит службу в ФССП России. Имеет степень "Магистра менеджмента". Женат, воспитывает двоих детей.
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