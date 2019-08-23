Общество 23.08.2019 12:25
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23.08.2019 12:25
Только что в волгоградском аэропорту приземлился самолет с председателем совета директоров ПАО «Газпрома» Виктором Зубковым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, Виктор Зубков начнет свой визит в сопровождении губернатора Андрея Бочарова и главы Волгограда Виталия Лихачева с посещения Набережной и знакомства с результатами благоустройства территории в пойме реки Царица. Затем он посетит теплицы агрокомплекса «Волжский», расположенные в Среднеахтубинском районе, где выращивают овощи под брендом «Томатоф». В планах председателя совета директоров «Газпрома» и проведение совещания в администрации Волгоградской области, где будут обсуждаться вопросы дальнейшей газификации региона и развития отрасли газомоторного топлива.
Напомним, в конце июня этого года Андрей Бочаров встречался с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Тогда Алексей Миллер обратил внимание на то, что регион исполняет свои обязательства по погашению долгов, накопленных до 2014 году, и не допускает прироста задолженности. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено старту реализации нового этапа газификации территорий. Напомним, уровень газификации региона составляет 86,5%, что на 17% выше среднероссийского показателя. С 2014 года количество построенных внутрипоселковых газопроводов увеличилось в 2,3 раза — возведено 105 объектов. Количество подготовленных домовладений к приему газа выросло более чем вдвое. Введены в строй 172 котельные на газовом топливе.
Фото сайта Газрома.
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