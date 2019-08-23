



Только что в волгоградском аэропорту приземлился самолет с председателем совета директоров ПАО «Газпрома» Виктором Зубковым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, Виктор Зубков начнет свой визит в сопровождении губернатора Андрея Бочарова и главы Волгограда Виталия Лихачева с посещения Набережной и знакомства с результатами благоустройства территории в пойме реки Царица. Затем он посетит теплицы агрокомплекса «Волжский», расположенные в Среднеахтубинском районе, где выращивают овощи под брендом «Томатоф». В планах председателя совета директоров «Газпрома» и проведение совещания в администрации Волгоградской области, где будут обсуждаться вопросы дальнейшей газификации региона и развития отрасли газомоторного топлива.