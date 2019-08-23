Общество 23.08.2019 09:20
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23.08.2019 09:20
Недолго пролежали алые розы, которые около получаса назад возложил губернатор Волгоградской области к памятнику мирным жителям Сталинграда, погибшим 23 августа 1942 года. Как сообщает ИА «Высота 102», цветов уже нет у подножия мемориала. То ли предприимчивые горожане прихватили недешевый букет, чтобы продать его на рядом расположенном рынке, то ли кто-то из чиновников после отъезда губернатора решил сэкономить и вновь использовать его на официальных мероприятиях. Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», глава региона потрясен и разгневан. Сегодня в городе пройдет ряд мероприятий, где волгоградцы будут вспоминать невинных жертв фашизма. Но для кого-то, вероятно, нет ничего святого.
Напомним, сегодня по дороге на работу глава региона заехал к памятнику жертвам варварской бомбардировки Сталинграда и возложил цветы к его подножию. 23 августа 1942 года в результате массированной бомбежки фашистами города здесь погибли около 43 тысяч человек.
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