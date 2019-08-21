Общество

«Отмените жару!»: руководство передвижного зоопарка в Волгограде оправдалось за страдающих животных

Общество 21.08.2019 15:33
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21.08.2019 15:33


Директор передвижного зоопарка «Сафари», который в настоящее время расположился на площади перед тракторным заводом,  Гамлет Касьян считает, что его работники делают все для спасения животных от перегрева. Как рассказал директор корреспонденту ИА «Высота 102», жалкий и страдающий вид животных, который шокировал некоторых волгоградцев, побывавших в передвижном зоопарке, обусловлен аномальной температурой, которую и людям тяжело переносить. В то же время он заверил, что никаких претензий к содержанию животных у комитета ветеринарии нет: они получают хорошее питание, лечение и витамины. 


Между тем, журналисты ИА «Высота 102» убедились в правдивости свидетельств о том, что далеко не в каждой клетке у животных была вода. Например, бассейн в вольере с белым медведем был пуст. По словам Гамлета Касьяна, воду сюда собирались закачать вечером. А пустые емкости в клетках с другими животными  директор объяснил обеденным перерывом. Правда, видимо, благодаря визиту журналистов тигров, львов, медведей и сайгаков все-таки напоили. И даже устроили им холодный душ.


Напомним, в интернете было опубликовано видео, которое снимала плачущая девочка в зоопарке. Так расстроил ее вид несчастных животных, страдающих от жары в тесных клетках. Сегодня одна из жительниц Тракторозаводского района Волгограда написала заявление в районную прокуратуру с просьбой проверить работу зоопарка на предмет жестокого обращения с животными. Гамлет Касьян, который уже двадцать лет руководит подразделением ФГУП «Росцирка», заверяет, что об этом не может идти и речи, а животных, которые отработали свой цирковой век, здесь любят и берегут. 

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