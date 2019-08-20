В парке 70-летия Победы на территории Краснооктябрьского района Волгограда до конца года появится новый фонтан. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня объявлен аукцион на обустройство нового водного сооружения. Специалистам предстоит выполнить комплекс общестроительных и электромонтажных работ.

На первом этапе компания проложит систему коммуникаций, смонтировав электро- и трубопроводы на дне чаши диаметром порядка 10 метров и в техническом помещении. Также здесь установят все необходимое оборудование: систему освещения, насосы, датчик ветра и контролер уровня воды. Благодаря последнему при испарении уровень жидкости будет добираться автоматически, а в дождливую погоду лишняя вода уйдет в канализацию. На последнем этапе в техническом помещении смонтируют панель управления водным сооружением. Чашу фонтана покроют полированными плитами светлого оттенка – всего будет уложено 28 квадратных метров покрытия. Водный рисунок сформируют 64 форсунки, расположенные по периметру чаши. В вечернее время каждая из них будет подсвечиваться светодиодными прожекторами.

Перед сдачей в эксплуатацию специалисты проведут тестовый запуск, подготовив объект к работе в новом сезоне. Прежний фонтан, в котором несколько лет назад погиб ребенок, восстанавливать не будут.



