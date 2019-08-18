Общество

Предприятия Волгоградской области «заказывают» пенсионеров и предпенсионеров

Общество 18.08.2019 11:50
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18.08.2019 11:50


Воспитатель, оператор ЭВМ, бухгалтер, делопроизводитель, парикмахер, сметчик и другие специальности – это рабочие места, на которых работодатели хотят видеть пенсионеров и предпенсионеров.  Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, центры занятости региона приступили к обучению будущих работников. Услуги оказываются как в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», так и в рамках профессионального обучения незанятых граждан. Организации «заказывают» переобучение предпенсионеров даже по таким «экзотическим» профессиям, как «гидравлика и ремонт гидравлического оборудования», а также по защите персональных данных. 
Всего же, как сообщали в администрации региона, в этом году в регионе за услугами по переобучению обратились более 600 человек. Между тем, план по оказанию этих услуг в центрах занятости региона до конца года составляет около 400 человек. Больше всего безработных переобучат в центрах занятости Волгограда и Волжского, а, например, в некоторых районных центрах занятости это количество минимально – не более 3 человек в год. 

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