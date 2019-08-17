В Дзержинском районе Волгограда кроссовер сбил 8-летнего велосипедиста





В Дзержинском районе Волгограда 8-летний мальчик отправлен в больницу после автоаварии, произошедшей во дворе многоквартирного дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, юного велосипедиста сбил кроссовер «Nissan X-Trail». ДТП произошло накануне днем возле дома №4 по улице Полесской. Взрослых рядом с ребенком не было. Школьника госпитализировали с травмой головы.

С 16 по 18 августа в Волгограде ГИБДД проводит рейды по профилактике нарушений правил дорожного движения. В центре внимания полицейских находятся именно велосипедисты. Только с начала августа в регионе произошло 9 ДТП с участием велосипедов, в которых пострадали 9 человек. В ходе рейдов правоохранители проводят беседы с водителями двухколесных транспортных средств и напоминают им о том, что за нарушение ПДД им грозят штрафы в размере 800 рублей.