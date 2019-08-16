Общество

В Волгограде госавтоинспекторы анонсировали масштабные рейды

Общество 16.08.2019 14:17
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16.08.2019 14:17


Профилактические рейды ГИБДД пройдут в Волгограде сегодня и в предстоящие выходные. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону,  под особым вниманием госавтоинспекторов будут велосипедисты - с ними проведут профилактические беседы. Дело в том, что с начала августа на территории Волгоградской области произошло 9 ДТП с участием велосипедистов, в результате которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести.
В воскресенье на дорогах области также пройдут проверки водителей на предмет выявления нарушений ПДД, являющихся основными причинами аварийности – нетрезвого вождения, выезда на полосу встречного движения, нарушений правил технического регламента. 

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