В налоговых инспекциях Волгоградской области – кадровый голод

Общество 14.08.2019 12:41
3426 6
14.08.2019 12:41
Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области объявляет кадровый набор. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на работу в налоговые органы приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и соблюдающие ограничения в соответствии со статьей 16 данного Закона, связанные с гражданской службой.
Основными направлениями деятельности территориальных налоговых органов Волгоградской области являются: контрольная и контрольно-аналитическая работа, работа с налогоплательщиками, регистрация и учет налогоплательщиков, правовая работа, обеспечение процедур банкротства, урегулирование задолженности.
По вопросам, связанным с поступлением на государственную налоговую службу необходимо обращаться в кадровые подразделения налоговых органов: Межрайонная ИФНС России № 2 по Волгоградской области (осуществляет функции по выявлению и взысканию неисполненных налоговых обязательств с функциями по управлению долгом на территории Волгоградской области) - 8(8442)74-22-42; Межрайонная ИФНС России
№ 9 по Волгоградской области (Тракторозаводский и Краснооктябрьский районы) -
8(8442)73-31-03; Межрайонная ИФНС России № 11 по Волгоградской области (Кировский и Красноармейский районы) - 8(8442)92-30-40; ИФНС России по Центральному району г. Волгограда - 8(8442)24-28-02; ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда - 8(8442)54-30-64.
Контактный телефон отдела кадров УФНС России по Волгоградской области:
8(8442)74-29-40.
Реклама
Популярное по теме
27.07.2019 20:52
29115 0
04.08.2019 15:18
24636 0
09.08.2019 20:13
20784 32
Судьи и правоохранители под Волгоградом трудятся в окружении дурмана14.08.2019 12:14
В Волгограде аптеки наказали за препятствия для инвалидов14.08.2019 12:04
Облсуд сохранил «отхожее место» для волгоградцев14.08.2019 12:03
В Волгограде онкобольной получил лекарства в суде14.08.2019 11:27
В Волгограде в детском парке злой резиновой сказке пришел хороший конец14.08.2019 11:13
Судебные приставы повесили на волгоградскую пенсионерку чужие долги14.08.2019 10:51
Руководитель волгоградского УФАС передал «пламенный привет» «Памяти»13.08.2019 17:55
«Кандидат» в мэры Волгограда: «Соображать на троих хорошо, а на четверых еще лучше!»13.08.2019 17:03
В храме Садов Придонья Владыка напомнил о величии воина13.08.2019 16:17
С мусорного регоператора Волгоградской области взыскали долг в 200 тысяч евро13.08.2019 16:16
"Почту России" оштрафовали за нарушение тайны связи в сельском магазине Волгоградской области13.08.2019 14:43
В Волгоградской области передвижным видеоловушкам установили план13.08.2019 12:35
В Волгограде «Красный Октябрь» внесет свой вклад в берегоукрепление Волги13.08.2019 11:26
У волгоградцев заберут дома, которые стоят на пути дублера Второй Продольной13.08.2019 11:04
В Волгограде на 7-ой Гвардейской под ногами у пешеходов засветился асфальт13.08.2019 10:11
Реклама