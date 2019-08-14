В налоговых инспекциях Волгоградской области – кадровый голод





Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области объявляет кадровый набор. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на работу в налоговые органы приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и соблюдающие ограничения в соответствии со статьей 16 данного Закона, связанные с гражданской службой.

Основными направлениями деятельности территориальных налоговых органов Волгоградской области являются: контрольная и контрольно-аналитическая работа, работа с налогоплательщиками, регистрация и учет налогоплательщиков, правовая работа, обеспечение процедур банкротства, урегулирование задолженности.

По вопросам, связанным с поступлением на государственную налоговую службу необходимо обращаться в кадровые подразделения налоговых органов: Межрайонная ИФНС России № 2 по Волгоградской области (осуществляет функции по выявлению и взысканию неисполненных налоговых обязательств с функциями по управлению долгом на территории Волгоградской области) - 8(8442)74-22-42; Межрайонная ИФНС России

№ 9 по Волгоградской области (Тракторозаводский и Краснооктябрьский районы) -

8(8442)73-31-03; Межрайонная ИФНС России № 11 по Волгоградской области (Кировский и Красноармейский районы) - 8(8442)92-30-40; ИФНС России по Центральному району г. Волгограда - 8(8442)24-28-02; ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда - 8(8442)54-30-64.

Контактный телефон отдела кадров УФНС России по Волгоградской области:

8(8442)74-29-40.



