Общество

В налоговых инспекциях Волгоградской области – кадровый голод

Общество 14.08.2019 12:41
3426 6
14.08.2019 12:41


Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области объявляет кадровый набор. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на работу в налоговые органы  приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие  18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и соблюдающие ограничения в соответствии со статьей 16 данного Закона, связанные с гражданской службой. 
Основными направлениями деятельности территориальных налоговых органов Волгоградской области являются: контрольная и контрольно-аналитическая работа, работа с налогоплательщиками, регистрация и учет налогоплательщиков, правовая работа, обеспечение процедур банкротства, урегулирование задолженности. 
По вопросам, связанным с поступлением на государственную налоговую службу необходимо обращаться в кадровые подразделения налоговых органов: Межрайонная ИФНС России № 2 по Волгоградской области (осуществляет функции по выявлению и взысканию неисполненных налоговых обязательств с функциями по управлению долгом на территории Волгоградской области) - 8(8442)74-22-42; Межрайонная ИФНС России 
№ 9 по Волгоградской области (Тракторозаводский и Краснооктябрьский районы) - 
8(8442)73-31-03; Межрайонная ИФНС России № 11 по Волгоградской области (Кировский и Красноармейский районы) - 8(8442)92-30-40; ИФНС России по Центральному району г. Волгограда - 8(8442)24-28-02; ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда - 8(8442)54-30-64.
Контактный телефон отдела кадров УФНС России по Волгоградской области: 
8(8442)74-29-40.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
«Скоро 65? А не скажешь»: Лариса Долина два раза зажгла на юбилее Волжского
27.07.2019 20:52
29115 0
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку
04.08.2019 15:18
24636 0
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии
09.08.2019 20:13
20784 32
Общество
14.08.2019 12:14
Общество 14.08.2019 12:14
965 8 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2019 12:04
Общество 14.08.2019 12:04
180 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2019 12:03
Общество 14.08.2019 12:03
4149 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2019 11:27
Общество 14.08.2019 11:27
2946 8 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2019 11:13
Общество 14.08.2019 11:13
462 6 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2019 10:51
Общество 14.08.2019 10:51
2933 14 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2019 17:55
Общество 13.08.2019 17:55
18804 41 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2019 17:03
Общество 13.08.2019 17:03
4483 5 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2019 16:17
Общество 13.08.2019 16:17
702 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2019 16:16
Общество 13.08.2019 16:16
10364 6 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2019 14:43
Общество 13.08.2019 14:43
1566 4 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2019 12:35
Общество 13.08.2019 12:35
13630 20 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2019 11:26
Общество 13.08.2019 11:26
3504 20 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2019 11:04
Общество 13.08.2019 11:04
10927 11 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2019 10:11
Общество 13.08.2019 10:11
6059 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:41
В налоговых инспекциях Волгоградской области – кадровый голодСмотреть фотографии
12:14
Судьи и правоохранители под Волгоградом трудятся в окружении дурмана
12:04
В Волгограде аптеки наказали за препятствия для инвалидовСмотреть фотографии
12:03
Облсуд сохранил «отхожее место» для волгоградцевСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде онкобольной получил лекарства в судеСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде в детском парке злой резиновой сказке пришел хороший конецСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде зять из Ростова-на-Дону убил тещу и ранил шурина ради квартирыСмотреть фотографии
10:51
Судебные приставы повесили на волгоградскую пенсионерку чужие долги Смотреть фотографии
10:02
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»Смотреть фотографии
09:31
В Волгограде карманница похищала деньги у больныхСмотреть фотографии
20:16
Грабеж средь бела дня: фотохроника похищения предвыборного плаката кандидата в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
20:11
«Высота 102»ТВ: В Волгограде начали отсчет этажей нового корпуса онкоцентраСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
Руководитель волгоградского УФАС передал «пламенный привет» «Памяти»Смотреть фотографии
17:03
«Кандидат» в мэры Волгограда: «Соображать на троих хорошо, а на четверых еще лучше!»Смотреть фотографии
16:17
В храме Садов Придонья Владыка напомнил о величии воинаСмотреть фотографии
16:16
С мусорного регоператора Волгоградской области взыскали долг в 200 тысяч евроСмотреть фотографии
15:45
Сбербанк масштабировал сервис переводов с получением наличных в банкоматах на всю странуСмотреть фотографии
15:04
В Волгоград вертолетом доставили ребенка в коме после тяжелого отравленияСмотреть фотографии
14:43
"Почту России" оштрафовали за нарушение тайны связи в сельском магазине Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области передвижным видеоловушкам установили планСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде новый корпус онкоцентра за 3 с половиной миллиарда начал расти ввысьСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде «Красный Октябрь» внесет свой вклад в берегоукрепление ВолгиСмотреть фотографии
11:23
В Садах Придонья «выросло» яблоко весом более центнераСмотреть фотографии
11:04
У волгоградцев заберут дома, которые стоят на пути дублера Второй ПродольнойСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде цены на бензин растут все увереннееСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде на 7-ой Гвардейской под ногами у пешеходов засветился асфальтСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде арестовали "наркохудожника" (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:50
На открытии бренда «Котельниково – Земля Героев» споет Стас ПьехаСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде полицейские ищут свидетелей падения ствола дерева на девушкуСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде мусоровоз снес забор около гостиницы МВДСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 