В Садах Придонья «выросло» яблоко весом более центнера





В посёлке Сады Придонья установлен новый фонтан, который обосновался на трёхъярусном гранитном основании и стал главным украшением площади перед производственным комплексом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, гигантское бронзовое яблоко весом 125 кг и диаметром 1,2 метра теперь стало любимым местом для фото среди гостей и сотрудников компании.

«Над идеей фонтана долго думать не пришлось, так как все сошлись во мнении, что будет символично, если главным элементом станет яблоко, — комментирует вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. — Вопрос стоял лишь в том, как именно это яблоко изобразить и в каком материале. Этот фонтан не типичный, особенность его в том, что вода льется из бронзовых листьев яблока, орошая его и стекая под основание».

Увидеть новый фонтан в действии можно будет уже в середине августа, а сейчас идут работы по подведению всех необходимых коммуникаций и благоустройство территории вокруг фонтана.

Напомним, что в июне этого года в Садах Придонья состоялось торжественное открытие парка отдыха и фонтана «Преображение», доступных для всех жителей и гостей посёлка. Компания «Сады Придонья» осуществляет социальную программу благоустройства, создавая комфортные условия не только для своих сотрудников, но и всех, кто находится рядом.



