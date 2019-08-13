Общество 13.08.2019 10:11
4395 5
13.08.2019 10:11
Электронной системой «Светофор под ногами» оснастили пешеходный переход на пересечении проспекта Ленина с улицей 7-ая Гвардейская. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, технология представляет собой синхронизированную с пешеходным светофором световую полосу, меняющую цвет в соответствии с сигналом. В тротуар перед выходом на дорогу вмонтирована лампа с ярким светом. Работать устройство будет в круглосуточном режиме.
Работу первого инновационного комплекса горожане могут оценить уже сейчас – в тестовом режиме он заработал на одном из самых аварийно опасных перекрестков города. На первом этапе работы комплекса специалисты продолжат его испытывать на устойчивость к различным воздействиям - погодным условиям, истиранию от обуви и другим факторам.
Ранее в ходе работы по снижению аварийности на волгоградских дорогах на пешеходном переходе по улице Краснознаменской установили светоотражающие маркеры, призванные привлечь внимание водителей при подъезде к переходу. В мае текущего года на одном из напряженных городских перекрестках - улиц Продольная и Фонтанная - появился новый светофор. В октябре прошлого года еще 23 светофора получили новое электронное оборудование. Обновление позволило включить все объекты в единую городскую систему регулирования дорожного движения, а также оптимизировать режимы движения транспорта.
Реклама
Популярное по теме
27.07.2019 20:52
29060 0
04.08.2019 15:18
24583 0
09.08.2019 20:13
20440 32
В Волгограде «Красный Октябрь» внесет свой вклад в берегоукрепление Волги13.08.2019 11:26
У волгоградцев заберут дома, которые стоят на пути дублера Второй Продольной13.08.2019 11:04
На открытии бренда «Котельниково – Земля Героев» споет Стас Пьеха13.08.2019 09:50
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» обязали обеспечить жильцов горячей водой13.08.2019 08:46
В Волгограде УК заплатит 125 тысяч рублей за жизнь в фекалиях12.08.2019 17:55
Корма, лекарства и кастрюли: в Волгограде объявили сбор помощи собачьему приюту12.08.2019 15:35
На дорогах Волгоградской области разгоняли сон у водителей12.08.2019 14:50
В Волгограде на одном пятачке встретились ЛГБТ-молодежь и антигеи (ВИДЕО)12.08.2019 12:24
В волгоградской школе вспомнят капитана затонувшей подлодки «Курск»12.08.2019 08:44
В Волгограде экс-кандидат в губернаторы собрал митинг за отмену барьеров на выборах (фоторепортаж)11.08.2019 17:32
В Волгоградской области партии и кандидаты отдают на выборы все или ничего11.08.2019 12:26
«Летом каждый день»: суд в Волгограде установил, сколько раз должны вывозить мусор11.08.2019 07:39
В Волгограде коммунальщики превратили упавшее от ветра дерево в памятник равнодушия и лени10.08.2019 15:13
Строителей моста через Ахтубу наказали рублем за разбитую машину волгоградца10.08.2019 07:47
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии09.08.2019 20:13
Реклама