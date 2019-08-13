



Электронной системой «Светофор под ногами» оснастили пешеходный переход на пересечении проспекта Ленина с улицей 7-ая Гвардейская. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, технология представляет собой синхронизированную с пешеходным светофором световую полосу, меняющую цвет в соответствии с сигналом. В тротуар перед выходом на дорогу вмонтирована лампа с ярким светом. Работать устройство будет в круглосуточном режиме.

Работу первого инновационного комплекса горожане могут оценить уже сейчас – в тестовом режиме он заработал на одном из самых аварийно опасных перекрестков города. На первом этапе работы комплекса специалисты продолжат его испытывать на устойчивость к различным воздействиям - погодным условиям, истиранию от обуви и другим факторам.

Ранее в ходе работы по снижению аварийности на волгоградских дорогах на пешеходном переходе по улице Краснознаменской установили светоотражающие маркеры, призванные привлечь внимание водителей при подъезде к переходу. В мае текущего года на одном из напряженных городских перекрестках - улиц Продольная и Фонтанная - появился новый светофор. В октябре прошлого года еще 23 светофора получили новое электронное оборудование. Обновление позволило включить все объекты в единую городскую систему регулирования дорожного движения, а также оптимизировать режимы движения транспорта.



