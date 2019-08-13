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Yota снижает стоимость роуминга

Телеком 13.08.2019 14:05 Реклама
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13.08.2019 14:05

Yota пересмотрела подход к роуминговому продукту и снизила стоимость одного мегабайта трафика более, чем в 12 раз. Теперь в наиболее популярных странах за 400 рублей можно купить 500 мегабайтов трафика, и он не будет ограничен по времени.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, изменения стоимости и объема трафика в роуминге произошли для 57 туристических направлений, среди которых Португалия, Греция, Нидерланды, Испания, Кипр и т.д. Полный список стран доступен на сайте.
«За последние три года профиль потребления услуг в роуминге изменился и клиентам больше недостаточно того объема трафика, который мы предлагали. Поэтому мы более чем в 10 раз увеличили количество мегабайтов в пакете и оставили неизменным ключевое преимущество - пакет трафика не ограничен по времени. Даже если клиент не успел потратить все мегабайты в поездке, они не сгорят, и их можно будет использовать в других путешествиях в течение года», — комментирует менеджер направления «Смартфон» Yota Наталья Смагина.

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