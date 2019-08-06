Общество

В центре Волгограда восстановят разрушенный фонтан

Общество 06.08.2019 10:57
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06.08.2019 10:57


Фонтан в Центральном районе на пересечении пр. Ленина и ул. Порт-Саида, возведенный в 1950-е годы, будет отреставрирован до конца этого года. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Фонтан  в Центральном районе входит в комплекс застройки пр. Ленина 1950-х годов. Так как фонтан включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения, к работам допустят организацию, имеющую опыт восстановления подобных сооружений.
В процессе реконструкции согласно договору, чтобы сохранить исторический облик сооружения, выполненного по канонам классической архитектуры, строители будут применять аутентичные технологии, характерные для 50-х годов прошлого века. В ходе работ допускается применение современных материалов при условии, что это не внесет изменение во внешний облик фонтана.
Так, специалистам предстоит привести в порядок гранитные плиты, восстановить элементы декора, утраченные за десятилетия эксплуатации, сняв слепки с сохранившихся.
Гарантия на все виды работ составит 5 лет – в этот период подрядная организация будет следить за состоянием объекта и в случае возникновения возможных дефектов устранит их за счет своих средств.
Справка:
Фонтан возведен в середине прошлого века по проекту архитектора В. Статун. Чаша фонтана, выполненная из гранитных плит, имеет диаметр порядка 10 метров, высота сооружения составляет 2 метра. Центральная композиция разделена на два яруса, нижняя из которых декорирована растительным орнаментом. Помимо фонтана на пересечении пр. им. В.И. Ленина и ул. Порт-Саида такие же сооружения, возведенные по единому проекту, расположены на бульварной части проспекта Ленина напротив Центрального банка и политехнического университета.

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