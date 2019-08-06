В центре Волгограда восстановят разрушенный фонтан

Общество 06.08.2019 10:57
902 5
06.08.2019 10:57
Фонтан в Центральном районе на пересечении пр. Ленина и ул. Порт-Саида, возведенный в 1950-е годы, будет отреставрирован до конца этого года. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Фонтан в Центральном районе входит в комплекс застройки пр. Ленина 1950-х годов. Так как фонтан включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения, к работам допустят организацию, имеющую опыт восстановления подобных сооружений.
В процессе реконструкции согласно договору, чтобы сохранить исторический облик сооружения, выполненного по канонам классической архитектуры, строители будут применять аутентичные технологии, характерные для 50-х годов прошлого века. В ходе работ допускается применение современных материалов при условии, что это не внесет изменение во внешний облик фонтана.
Так, специалистам предстоит привести в порядок гранитные плиты, восстановить элементы декора, утраченные за десятилетия эксплуатации, сняв слепки с сохранившихся.
Гарантия на все виды работ составит 5 лет – в этот период подрядная организация будет следить за состоянием объекта и в случае возникновения возможных дефектов устранит их за счет своих средств.
Справка:
Фонтан возведен в середине прошлого века по проекту архитектора В. Статун. Чаша фонтана, выполненная из гранитных плит, имеет диаметр порядка 10 метров, высота сооружения составляет 2 метра. Центральная композиция разделена на два яруса, нижняя из которых декорирована растительным орнаментом. Помимо фонтана на пересечении пр. им. В.И. Ленина и ул. Порт-Саида такие же сооружения, возведенные по единому проекту, расположены на бульварной части проспекта Ленина напротив Центрального банка и политехнического университета.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
56183 0
27.07.2019 20:52
28917 0
04.08.2019 15:18
24341 0
После судебной экспертизы в Волгограде меняют покрытие на детской площадке парка «Сказка»06.08.2019 14:14
В Волгоградской области заблокировали более 20 сайтов для «зацеперов»06.08.2019 13:48
По дворам Волгограда пошли крушители предвыборной рекламы05.08.2019 17:48
В Волгограде при неутихающем шквалистом ветре убирают поваленные деревья05.08.2019 12:58
Новому жилому району в Котельниково Волгоградской области присвоено имя героя казачества05.08.2019 12:10
Сильный ветер в Волгограде валит деревья на припаркованные машины05.08.2019 09:18
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку04.08.2019 15:18
Бодрое утро в стиле ЗОЖ: жители Волгограда знают подходящее место04.08.2019 08:17
В Волгограде сквер у собора Александра Невского готовят к реконструкции03.08.2019 18:58
Жители Волгограда отплывают от речных причалов в дачном настроении03.08.2019 08:55
Пострадавшая в аварии с автобусом в Ставропольском крае гражданка Великобритании оказалась уроженкой Волгограда02.08.2019 17:44
В Волгограде закрыли палаточный лагерь бардов02.08.2019 17:29
В Волгограде владелец дворца сэкономил на канализации02.08.2019 14:30
В Волгограде на склонах поймы Царицы открыли тюбинговые трассы02.08.2019 13:51
В день ВДВ в Волгограде бывшие десантники -«срочники» по традиции вспоминают службу02.08.2019 12:03
Реклама