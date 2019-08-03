Происшествия 03.08.2019 13:24
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03.08.2019 13:24
Смертельная авария произошла сегодня в Калачевском районе, где иномарка влетела в опору ЛЭП. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, от столкновения на месте погибли два 28-летних пассажира "Honda Accord", один их которых - военнослужащий.
Водитель госпитализирован в больницу с травмой головы. На данный момент известно, что машиной управлял также военнослужащий. По предварительным данным, на 2 км трассы "Октябрьский - Шебалино" он не справился с управлением и влетел в железобетонный столб, машина опрокинулась. Подробности случившегося устанавливаются.
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