







Водитель госпитализирован в больницу с травмой головы. На данный момент известно, что машиной управлял также военнослужащий. По предварительным данным, на 2 км трассы "Октябрьский - Шебалино" он не справился с управлением и влетел в железобетонный столб, машина опрокинулась. Подробности случившегося устанавливаются.





Смертельная авария произошла сегодня в Калачевском районе, где иномарка влетела в опору ЛЭП. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, от столкновения на месте погибли два 28-летних пассажира "Honda Accord", один их которых - военнослужащий.