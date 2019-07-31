Происшествия

В Волгограде в микрорайоне Тулака на час пропал свет

Происшествия 31.07.2019 14:47
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31.07.2019 14:47


Микрорайон Тулака Советского района Волгограда оставался без света почти час. По сведениям ИА «Высоты 102», отключение электричества затронуло 17 многоэтажек и около 400 частных домов. Причиной стало технологическое нарушение на высоковольтной линии, возможно, из-за непогоды. По словам горожан, которые дозвонились в аварийную службу, наладить электроснабжение должны были в течение четырех часов. Однако энергетики справились раньше. 

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