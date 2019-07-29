«Ростелеком» назвал Волжский аккумулятором позитива и инноваций





«Ростелеком» принял участие в общегородском праздновании дня рождения города Волжского Волгоградской области. Комапния представила свою интерактивную площадку с конкурсами, призами, подарками, демонстрацией сервисов и услуг и возможностью их подключения, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

«Волжский является аккумулятором позитива и инноваций, успешно внедряя передовые достижения в городскую среду и показывая существенную динамику развития. Для нас важно, что мы вносим свой вклад в эти процессы, выстраивая эффективное экономическое и общественное взаимодействие, предлагая лучшие решения и сервисы как городу, так и его жителям. Быть партнерами и участниками главного городского праздника — это возможность порадоваться вместе с волжанами и поддержать развитие еще и культурно-творческих инициатив», — подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

По словам главы города Игоря Воронина участие сильных компаний и бизнес-сообщества в целом в ключевых для Волжского событиях позволяет сделать их более интересными, полезными и яркими.

«Ростелеком» в Волгограде регулярно поддерживает и реализует культурные и спортивные инициативы для населения, проводит открытые кинопоказы, лекции и мастер-классы.



