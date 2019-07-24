Общество

Дворец спорта в Волгограде «окутают сетями» почти за 33 млн рублей

Общество 24.07.2019 15:05
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24.07.2019 15:05


Капитальный ремонт Дворца спорта в Волгограде в самом разгаре. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на 1-2 этажах Дворца спорта и в подвале будут смонтированы новые сети связи, электроснабжения, автоматической пожарной сигнализации, включая системы оповещения и управления эвакуацией людей, на сумму более 32,7 миллиона рублей. Закупка производится у единственного поставщика. Строительный объём 1 и 2 этажей - 4752 куб.м. Пуско-наладочные работы всех сетей и систем планируется произвести уже в октябре текущего года.
Напомним, в июле начался очередной этап ремонта здания Дворца спорта в Волгограде. Ранее был объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту 1-2 этажей административно-бытового корпуса и подвала. Объем затраченных средств - более 25,1 миллиона рублей. На эти деньги планировалось провести замену систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации. Теперь настал черёд электрики и автоматики. 
В ходе первого этапа ремонта, на который было выделено почти 25 миллионов рублей, был приведен в порядок третий этаж административного корпуса. Здесь отремонтировали два спортивных зала, уложили специальное покрытие пола, установили современное оборудование и спортивные снаряды. Кардинально преобразились тренерские, раздевалки, душевые, санузлы и другие помещения. Были заменены системы инженерного обеспечения: отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения и другие.
Напомним, что Дворец спорта, построенный в 1974 году, ни разу капитально не ремонтировался. Волгоградские профсоюзы объявили о решении передать его в собственность Волгоградской области в сентябре 2018 года. В организации признали невозможность содержания дорогостоящего объекта и необходимость его реконструкции, которую в облсовпрофе не могли осилить. По задумке региональных властей, Дворец спорта должен вернуть былое свое предназначение, став спортивным и культурным центром города. В настоящее время в здании идет капитальный ремонт. Он будет проводиться в несколько этапов и завершиться в 2021 году.

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