Общество

Жителей села в Волгоградской области перед выборами избавили от транспортных мучений

Общество 24.07.2019 15:17
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24.07.2019 15:17


Свалившейся с неба манной назвали жители Песковатки Дубовского района пуск маршрутного такси от их села до районного центра, которого они добивались больше года. Как сообщили ИА "Высота 102" сельчане, у них даже дух захватило, когда на здании сельской администрации и на дверях магазина увидели объявление, что теперь ежедневно, утром и вечером, будет курсировать маршрутка. И вот уже неделю она ходит точно по расписанию.
"Мы очень надеемся, что это явление не временное, что маршрутку власти не уничтожат, как это сделали более года назад, а взамен ничего не предложили, - делятся с журналистами "Высоты 102" селяне. - А то ведь знаете, как бывает, выборы в Волгоградской области пройдут в сентябре, и мы опять будем ходить по кругу и жить как в страшном сне". 
Они вновь и вновь вспоминают свои транспортные муки, с которыми добирались и в Дубовку, и Волгоград. Как ехали на учебу, работу, в больницы и поликлиники, за документами и справками, а поездка только из Песковатки до Дубовки и обратно обходилась в 400 рублей. При маленьких зарплатах и пенсиях - большие деньги. 
"Очень хочется верить, что нам не придется больше писать бесчисленные обращения председателю комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолию Васильеву, его заместителям,  главе администрации Дубовского района  Василию Улитину и его заму Алексею Елтонцеву, руководителю региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Владлену Колесникову,  в региональное отделение общероссийского народного фронта, уполномоченному по правам человека", - перечисляют люди. А редакцию ИА "Высота 102" они искренне поблагодарили за внимание. "Может быть, пуск маршрутки хоть как-то остановит поток уезжающих из села за лучшей жизнью? Нас и так осталось всего 1300 человек, а совсем недавно проживало 1500. Нельзя деревни бросать на произвол судьбы, об этом и президент страны говорит постоянно. Но, видимо, не все чиновники хорошо слышат главу государства. Особенно, когда это касается законных прав человека на достойную жизнь", - заключили песковатцы. 

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