



Сбербанк первым на российском рынке предложил корпоративным клиентам услугу «Возмещение налогов из бюджета» с использованием электронной банковской гарантии, выданной принципалу в целях освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, разработка сервиса стала возможной после соответствующего решения Федеральной налоговой службы, позволившего проводить подобные операции в онлайн-режиме.

Две первые электронные гарантии выданы ПАО Сбербанк в целях освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции одному из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России — ПАО «Орскнефтеоргсинтез», дочернего предприятия АО «ФортеИнвест» (входящего в промышленно-финансовую группу «САФМАР»). Общая сумма гарантий составила 1,8 млрд рублей.

Процедура доступна пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн. Помимо передачи документов в ФНС, сервис позволяет клиенту получать информацию о статусе их рассмотрения в личном кабинете.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы постоянно работаем над ростом собственных компетенций и создаём инновационные технологии для обеспечения лучшего сервиса для наших клиентов. Электронная банковская гарантия – это результат успешной совместной работы команды Банка и ФНС, который позволит существенно упростить процедуру взаимодействия наших клиентов с налоговыми органами по возмещению НДС и акцизов. Это реальный результат цифровизации бизнес-процессов в экономике нашей страны».

Саид Гуцериев, генеральный директор АО «ФортеИнвест»: «При реализации проекта по предоставлению электронной акцизной банковской гарантии была проведена большая совместная работа сотрудников ПАО Сбербанк, ПАО «Орскнефтеоргсинтез», АО «ФортеИнвест» и налоговых органов. Это отличный опыт с точки зрения применения технологий в банковской сфере, в сфере предоставления государственных услуг, это дало нам значительные преимущества в сравнении с классическими услугами (предоставление гарантий на бумажных носителях): существенную экономию трудового времени всех заинтересованных лиц, сокращение финансовых затрат, повышение уровня защиты информации и прозрачности такого рода операций».

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Электронные банковские гарантии позволяют максимально упростить взаимодействие бизнеса и государственных органов. Теперь клиенты банка – участники внешнеэкономической деятельности могут легко возмещать налоги онлайн. Реализованная на территории Поволжского банка сделка по выдаче электронной гарантии ПАО «Орскнефтеоргсинтез» позволила значительно сократить временные затраты клиента».





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.



