Происшествия

Пьяный мужчина с ножом нападал на подростка в Волгограде

Происшествия 23.07.2019 11:32
2439 2
23.07.2019 11:32


Подросток заступился за мать, которую оскорблял пьяный 57-летний мужчина. Как сообщили ИА "Высота 102", конфликт произошел в Тракторозаводском районе Волгограда накануне вечером. Женщина возвращалась с 15-летним сыном домой. У них возник конфликт с подозреваемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Подросток вступился за мать, но это не понравилось дебоширу. Он достал нож и стал угрожать юноше физической расправой. Женщина написала заявление в полицию и подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством", предусматривающая до 2 лет лишения свободы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Волгоградец пожаловался в полицию на обман при оплате секс-услуг
13.07.2019 10:53
23115 0
В Волгограде водитель-виновник смертельного ДТП у АЗС сбежал по дороге в больницу (ВИДЕО)
29.06.2019 11:48
26728 0
ФСБ и МВД накрыли банду расхитителей багажа в аэропорту Волгограда (ВИДЕО)
17.07.2019 14:32
13674 13
Происшествия
23.07.2019 09:59
Происшествия 23.07.2019 09:59
3174 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.07.2019 09:48
Происшествия 23.07.2019 09:48
2239 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 20:43
Происшествия 22.07.2019 20:43
3879 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 12:29
Происшествия 22.07.2019 12:29
3237 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 12:16
Происшествия 22.07.2019 12:16
7278 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 10:06
Происшествия 22.07.2019 10:06
7384 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 09:17
Происшествия 22.07.2019 09:17
4717 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.07.2019 12:47
Происшествия 21.07.2019 12:47
3283 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.07.2019 10:47
Происшествия 21.07.2019 10:47
3694 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2019 16:02
Происшествия 20.07.2019 16:02
5953 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2019 10:56
Происшествия 20.07.2019 10:56
1611 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2019 10:50
Происшествия 20.07.2019 10:50
5619 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2019 10:41
Происшествия 20.07.2019 10:41
1288 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2019 09:51
Происшествия 20.07.2019 09:51
12813 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.07.2019 16:48
Происшествия 19.07.2019 16:48
3017 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:27
Суровая реальность: зарплаты россиян оказались вдвое ниже цифр, называемых чиновникамиСмотреть фотографии
12:05
Грустное творчество жителя Волгограда взбодрило УК и жилинспекцию Смотреть фотографии
11:32
Пьяный мужчина с ножом нападал на подростка в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде продолжаются удивительные изменения в парке у «Авангарда»Смотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом в тройном ДТП досталось стоявшему на обочине водителюСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде иномарка сбила двух детей на "зебре"Смотреть фотографии
08:21
Как мало надо для счастья: волгоградцы назвали чудом закрытие пивнушки в их жилом домеСмотреть фотографии
20:43
В Волгоград из Котельниково доставили всех пострадавших при взрыве газового баллонаСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде слепого участника войны обидели мифическим долгом за свет Смотреть фотографииCмотреть видео
17:12
На Волжском трубном заводе чествовали лучших металлурговСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области животные покусали свыше 3 тысяч человекСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде участника Великой Отечественной войны коммунальщики довели до горьких слез Смотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Волгоградский алюминиевый завод встретил День металлурга новыми достижениямиСмотреть фотографии
15:22
МегаФон представил серию решений «интернета вещей» для бизнеса и муниципалитетовСмотреть фотографии
15:00
На север Волгоградской области идут грозы с сильным ветромСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области в превышении должностных полномочий уличен экс-начальник отдела УФССПСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области аптечную сеть поймали на продаже опасных для здоровья "фанфуриков"Смотреть фотографии
13:08
В Волгограде кандидат в губернаторы от непарламентской партии «сдался» в избиркомСмотреть фотографии
12:29
На юге Волгограда пенсионер устроил стрельбу из-за шума газонокосилкиСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области канализацию в многоквартирном доме отремонтировали на бумагеСмотреть фотографии
11:54
Мэрия Волгограда не торопится выполнять обещания: ад для жителей приговоренного к сносу дома продолжается Смотреть фотографии
11:39
Экс-чиновнику из Средней Ахтубы Волгоградской области выставили счет за взятку кирпичомСмотреть фотографии
10:06
Два человека утонули во время отдыха у воды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
Три человека пострадали в Волгоградской области при взрыве газового баллона в мангалеСмотреть фотографии
08:43
Облкомприроды вмешалось в скандальное дело «по зачистке» пруда-накопителя от отходов с вывезенной из Волгограда свалкиСмотреть фотографии
19:53
Частные дома в городском пейзаже Волгограда хранят тайны за глухими заборами (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
15:50
Рекомендовано: читаем книги по культовым сериаламСмотреть фотографии
15:49
Беспредел управляющей компании сподвиг жителя Волгограда на грустное творчествоСмотреть фотографии
13:26
Жителей отрезанного от цивилизации хутора в Волгоградской области осчастливили расползающейся дорогойСмотреть фотографии
12:47
В волгоградской больнице скончалась бабушка после наезда автобусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 