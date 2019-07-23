В Волгограде иномарка сбила двух детей на "зебре"

Происшествия 23.07.2019 09:48
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23.07.2019 09:48
Два 11-летних мальчика пострадали в Волгограде результате наезда невнимательного водителя. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером в Советском районе на ул. Джамбулы Джабаева. 33-летний водитель "Toyota Camry" совершил наезд на двух мальчиков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП детей доставили в больницу.
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