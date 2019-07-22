На север Волгоградской области идут грозы с сильным ветром

Общество 22.07.2019 15:00
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22.07.2019 15:00
Грозы с усилением западного ветра порывами 13-18 м/с ожидаются сегодня и до конца суток в отдельных северных районах Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию МЧС по региону.
Жителей просят соблюдать меры безопасности при сильном ветре: при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним. При получении информации об усилении ветра необходимо исключить выход на водоемы на маломерном судне.
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