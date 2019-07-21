Общество

В Волгограде перевозчику более 42 тонн нелегального табака для кальяна выписали штраф на миллион

Общество 21.07.2019 07:57
3849 0
21.07.2019 07:57


Штраф в 1 миллион рублей с последующей конфискацией изъятой продукции - 42,6 тонны немаркированного акцизными марками табака для кальяна – такое постановление вынес Дзержинский районный суд Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на райсуд, общая стоимость изъятого груза, согласно документам, составила свыше 7,6 миллиона рублей. Штрафные санкции наложены на отправителя и перевозчика данного товара – ООО «Сокол». В качестве получателя товара значился ИП в Казахстане. 
По материалам дела, два большегруза «VOLVO» были остановлены на ДПС «Чапурниковский». В ходе визуального осмотра груза было установлено, что перевозимый табак для кальяна производства Турции не маркирован акцизными марками Российской Федерации. Документы, подтверждающие таможенное декларирование и законность нахождения иностранного товара на территории Российской Федерации, не представлены. Астраханской таможней по факту транспортировки товара (табака для кальяна), незаконно перемещенного через таможенную границу Евразийского экономического союза, было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении отправителя и перевозчика данного товара. 
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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