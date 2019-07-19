Жителям 9 сел в Волгоградской области снизят плату за мусор

Общество 19.07.2019 17:34
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19.07.2019 17:34
Перерасчет размера платы за вывоз мусора в сторону уменьшения обещают сделать жителям девяти сел Руднянского района, где региональный оператор нерегулярно вывозил отходы. Как сообщили ИА "Высота 102" в областной инспекции Госжилнадзора, регоператору - ООО "Управление отходами - Волгоград" выдано соответствующее предписание. Размер платы за вывоз ТКО будет пересчитан за май текущего года. Отмечается, что проверка была проведена по жалобам потребителей, проживающих в сельских поселениях Матышевское, Лемешкинское, Громковское, Ильменское, Лопуховское, Осичковское, Большесудачинское, Сосновское и Козловское.
Отметим, что на нерегулярный вывоз мусора периодически в редакцию жалуются жители сельских районов Волгоградской области. Несмотря на то, что региональный оператор по обращению с ТКО работает в регионе уже более полугода, ему пока так и не удалось наладить регулярный вывоз отходов в сельской местности, и обеспечить территории необходимым количеством мусорных контейнеров.
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