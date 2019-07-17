Происшествия

Трое подростков промышляли в Волгограде угонами авто

Происшествия 17.07.2019 09:10
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17.07.2019 09:10


Полицейские задержали в Красноармейском районе троих 15-летних подростков по подозрению в угоне автомобилей. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сразу 7 заявлений об угоне транспортных средств за одну ночь поступили в райотдел полиции. Жертвами угоньщиков стали владельцы машин отечественного производства, преимущественно "ВАЗов". Впоследствии все транспортные средства были обнаружены в различных дворах и на обочине дорог, в нескольких машинах отсутствовали АКБ.
Подозреваемых удалось задержать. Среди них оказалась и несовершеннолетняя школьница. Подростки, как выяснилось, вскрывали автомобили и заводили их, замкнув провода зажигания. Прокатившись на небольшое расстояние, они бросали машину, а затем приступали к угону следующего. В некоторых случаях несовершеннолетним угонщикам не удавалось завести автомобиль, тогда они его просто катили по улице.  
Оперативники установили местонахождение всех автомобилей. Собранные полицейскими материалы будут переданы в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения и возбуждения уголовного дела.

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