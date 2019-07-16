Волгоградец пошел на друга в суд с поддельной долговой распиской

Происшествия 16.07.2019 14:28
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16.07.2019 14:28
В обмане и подделке документов уличили волгоградца, который пытался взыскать через суд со своего друга несуществующий долг. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, 24-летний местный жить в итоге стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в ноябре 2018 года он обратился в мировой суд с заявлением о взыскании со своего приятеля 19 тысяч 100 рублей. В качестве доказательств молодой человек предъявил расписку. Он требовал сумму долга, а также проценты за каждый просроченный день. Заявитель пояснил, что занимал на один день, а прошло уже пять месяцев. Суд удовлетворил его требования, а поскольку на заседание ответчик не явился, решение вынес заочно.
О долге в размере 42,5 тысячи рублей ответчик, который проживает в Санкт-Петербурге, узнал от приставов, которые пришли к нему домой. В итоге мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о фальсификации доказательств по гражданскому делу. Результаты проведенной процессуальной проверки доказали факт предоставления в суд поддельной расписки.
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