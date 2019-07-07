Общество 07.07.2019 10:29
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07.07.2019 10:29
Аукцион на услуги по копированию материалов уголовных дел, заказанный СУ СК по Волгоградской области, признан несостоявшимся, а единственная заявка, поданная индивидуальным предпринимателем, - не соответствующей требованиям документации. Как сообщает ИА «Высота 102», между тем, индивидуальный предприниматель снизила цену заказа на 5 тысяч рублей. Однако теперь следственному управлению придется заново объявлять аукцион.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что за 1 миллион рублей исполнитель должен был обработать 1 миллион листов уголовных дел. Из технической документации следовало, что перед началом копирования необходимо было обеспечить расшивку томов уголовных дел с последующем сшиванием, так как оригиналы материалов дел не предназначены к потоковому копированию в автоматическом режиме. При этом исполнитель должен был гарантировать конфиденциальность и неразглашение полученной информации.
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