Расследования

Суд прекратил уголовное преследование врача из Югры за смертельное ДТП под Волгоградом

Расследования 06.07.2019 07:22
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06.07.2019 07:22


Воспитывающая троих детей врач-стоматолог из Ханты-Мансийского автономного округа признала свою вину в совершении смертельного ДТП под Волгоградом, но избежала уголовной ответственности. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Светлоярского районного суда, уголовное преследование в отношении виновницы аварии прекращено в связи с примирением с потерпевшими.

Страшная авария, напомним, произошла в селе Дубовый овраг Светлоярского района в сентябре 2018 года. На трассе "Волгоград-Элиста" автомобиль "Toyota Corolla", которым управляла врач-стоматолог, врезался в информационный щит, установленный у АЗС. Причиной случившегося, как указано в материалах дела, стало нарушение водителем правил дорожного движения. Женщина не учла дорожные условия, в частности рельеф проезжей части, не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения, а затем на левую обочину, где совершила столкновение с информационным щитом. Как тогда сообщало информагентство, в результате на месте ДТП погибла 68-летняя женщина - свекровь водителя автомобиля. Травмы получили трое детей - пяти и трех лет и годовалая девочка. Пострадала и водитель иномарки. Всех четверых госпитализировали в больницу в Красноармейском районе Волгограда. 
На суде виновница аварии полностью признала свою вину, попросила рассмотреть ее дело в особом порядке - без исследования доказательств. 

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