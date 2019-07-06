Суд прекратил уголовное преследование врача из Югры за смертельное ДТП под Волгоградом





Воспитывающая троих детей врач-стоматолог из Ханты-Мансийского автономного округа признала свою вину в совершении смертельного ДТП под Волгоградом, но избежала уголовной ответственности. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Светлоярского районного суда, уголовное преследование в отношении виновницы аварии прекращено в связи с примирением с потерпевшими.





Страшная авария, напомним, произошла в селе Дубовый овраг Светлоярского района в сентябре 2018 года. На трассе "Волгоград-Элиста" автомобиль "Toyota Corolla", которым управляла врач-стоматолог, врезался в информационный щит, установленный у АЗС. Причиной случившегося, как указано в материалах дела, стало нарушение водителем правил дорожного движения. Женщина не учла дорожные условия, в частности рельеф проезжей части, не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения, а затем на левую обочину, где совершила столкновение с информационным щитом. Как тогда сообщало информагентство , в результате на месте ДТП погибла 68-летняя женщина - свекровь водителя автомобиля. Травмы получили трое детей - пяти и трех лет и годовалая девочка. Пострадала и водитель иномарки. Всех четверых госпитализировали в больницу в Красноармейском районе Волгограда.

На суде виновница аварии полностью признала свою вину, попросила рассмотреть ее дело в особом порядке - без исследования доказательств.



