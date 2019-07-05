В Волгоградской области нашли утонувшего штурмана буксира





Желание освежиться в речной воде стало последним в жизни второго штурмана буксира “ОТА-907”. Как рассказал сегодня ИА “Высота 102” заместитель руководителя Калачевского СО СУ СКР по Волгоградской области Василий Глухов, тело 52-летнего мужчины накануне обнаружили в речном затоне Калачевского судостроительно-судоремонтного завода. Погибшим оказался член экипажа пришвартованного в том же затоне буксира.

Трагедия произошла за неделю до этого. По имеющимся сведениям, рано утром 25 июня мужчина решил искупаться и нырнул в воду с борта буксира. На поверхность он не выплыл. Поиски тогда к успеху не привели. По факту гибели штурмана проводится проверка. Известно, что на судне подходили к концу технические работы и незадолго до ЧП на него прибыл экипаж. Что именно привело к печальной развязке, станет известно позднее. Пока точную причину гибели выясняют следователи и медэксперты.

Стоит напомнить, что спасатели и сотрудники МЧС не рекомендуют нырять в воду в незнакомых местах. Находясь в воде, нужно соблюдать все меры безопасности.