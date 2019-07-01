«Что такое БЗМЖ?»: в магазинах Волгограда «креативно» подошли к новым правилам продажи молочных продуктов
Общество 01.07.2019 14:55
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01.07.2019 14:55
В торговых точках Волгограда по-разному подошли к выполнению постановления правительства, регламентирующего новые правила продажи молочных продуктов. Как сообщает ИА «Высота 102», в некоторых магазинах не произошло и вовсе никаких изменений и молочные продукты как с содержанием заменителей молочных жиров, так и без них продаются как и раньше, «бок о бок». В других торговых точках натуральные продукты и имеющие в своем составе заменители, действительно, визуально выделены и продаются отдельно друг от друга. А в некоторых магазинах продукты без содержания молочных жиров стоят на полках рядышком с упаковками продуктов, имеющих в своем составе эти ингредиенты. Правда, в ценнике указывается – «БЗМЖ», что означает "без заменителей молочных жиров". Правда, как признались корреспонденту информагентства покупатели, не все понимают, что означает эта аббревиатура.
Напомним, с сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира должна визуально выделяться.
Согласно новым правилам, размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых залах и других местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью: «Продукты без заменителя молочного жира».
Между тем, соответствующее постановление правительства было принято в январе, и время у торговых сетей для того, чтобы перестроиться на новые правила торговли, было предостаточно.
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