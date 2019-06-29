Расследования 29.06.2019 10:25
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29.06.2019 10:25
Уголовное дело возбудили в отношении начальницы одного из почтовых отделений Городищенского района. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 39-летняя женщина присвоила себе 1 миллион 100 тысяч рублей. Именно такую сумму она перевела со счета почтового отделения на свою банковскую карту. Позднее она потратила эти деньги.
За присвоение или растрату, по закону, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
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