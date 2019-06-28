В «Горэколесе» началась зачистка после громкого дела о «черных лесорубах» на острове Сарпинский в Волгограде
Расследования 28.06.2019 10:44
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28.06.2019 10:44
В администрации Волгограда прокомментировали информацию о передаче в ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области материалов проверки о незаконной рубке деревьев на острове Сарпинский. Как пояснил ИА «Высота 102» источник в мэрии, действительно, в отношении ряда сотрудников МУ «Горэколес» проводятся следственные действия. «Материалы для доследственной проверки, давшей основания для возбуждения уголовного дела, в правоохранительные органы были предоставлены департаментом городского хозяйства администрации Волгограда.
Предварительные данные, косвенно указывающие на возможность злоупотребления полномочиями, департамент городского хозяйства выявил в рамках осуществления ведомственного контроля. В связи с тем, что муниципалитет не обладает полномочиями проведения доследственных и следственных действий, информация о сомнениях в подлинности документов, предоставляемых МУ «Горэколес» для заключения договоров, была направлена в правоохранительные органы. До окончания следственных действий и вынесения решения об их виновности сотрудники МУ «Горэколес» не могут быть уволены, однако отдельные фигуранты на время проведения следствия отстранены от выполнения своих обязанностей», - сообщил собеседник.
Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало, что Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура передала материалы проверки по факту вырубки леса на острове в правоохранительные органы.
Ущерб от деятельности «черных лесорубов» оценивается в сумму свыше 16 миллионов рублей.
Установлено, что по подложным документам в 2018 году департаментом городского хозяйства администрации Волгограда были заключены несколько десятков фиктивных договоров купли- продажи леса, прикрываясь которыми "черные лесорубы" вырубили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили многомиллионный ущерб.
Договоры купли-продажи лесных насаждений заключались с "мертвыми душами", использовались заведомо подложные документы структурными подразделениями администрации города Волгограда. Проверка показала, что отсутствие контроля за лесопользователями привело к незаконной рубке лесных насаждений на острове Сарпинском. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Главе города Волгограда внесено представление с требованием привлечь работников администрации к установленной законом ответственности.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации, связанной с вырубкой леса на острове Сарпинский, в своих репортажах. В МУ «Горэколес» заявляли, что на острове вырубается исключительно одна порода деревьев – ясень – в целях санитарной и противопожарной обработки. Также в учреждении уверяли, что под топор идут только больные растения. Однако специалисты филиала федерального учреждения «Центр защиты леса» в сентябре 2018 года в ходе рейда выявили, что вырубки носят масштабный характер, причем уничтожаются в основном здоровые деревья. Отметим, что работу лесорубов не остановил даже карантин, объявленный на острове осенью прошлого года в связи с обнаружением на острове опасного вредителя – изумрудной узкотелой златки.
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