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Около 40 тысяч абонентов Волгоградского региона выбрали антивирус от «Ростелекома»

Телеком 26.06.2019 14:20 Реклама
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26.06.2019 14:20


Количество клиентов в Волгоградской области, подключивших антивирус от «Ростелекома», увеличилось за год в 5 раз, достигнув 40 тысяч, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Преимуществами данной услуги является наличие широкого выбора и доступность. При этом использовать антивирус можно как на одном устройстве, так и на нескольких, в том числе компьютерах, ноутбуках или телефонах. Абонентам предлагается три варианта защиты: антивирус Касперского, антивирус Dr. Web и Eset Nod32. Подключить наиболее оптимальный, а также настроить необходимые функции и число устройств пользователи могут в личном кабинете. Там же при необходимости можно дополнить антивирус функцией «Родительский контроль».
«Наша компания обладает развитой инфраструктурой и уникальным опытом предоставления современных сервисов и специальных решений в области безопасности в интернете. Благодаря наработанной экспертизе наши решения обладают компетентной поддержкой и качественной адаптацией под потребности российского пользователя», – отметил Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
При подключении Касперского абонентам предоставляется защита на 2 устройства, операционная система значения не имеет. Антивирусная программа проверяет мобильный интернет, сайты, подключенные устройства, все операции происходят в автоматическом режиме. 
Антивирус Dr. Web предоставляется только для одного устройства на выбор абонента. Среди основных преимуществ предложения – надёжная защита финансов при проведении денежных операций в сети, простота загрузки, позволяющая установить и активировать программу в кратчайшие сроки, безопасность детей от нежелательного контента и ненадёжных порталов. 
Еще одно популярное предложение от «Ростелекома» – Eset Nod32. Его преимуществом является большое количество доступных устройств. Пользователи, подключившие этот антивирус, могут обеспечить надёжной защитой до 5 компьютеров, смартфонов или планшетов. Полезна и специальная функция поиска потерянной или украденной техники. 
«Безопасность работы в сети для меня важный параметр, тем более что в моей семье виртуальное пространство осваивают и дети, которые не всегда могут оценить вирусную угрозу сайтов и скачиваемых ресурсов. Возможность сразу подключить антивирус от «Ростелекома» и настроить параметры безопасности – очень удобные сервисы. Кроме того, надежный телекоммуникационный оператор предлагает проверенные антивирусные программы, и таким образом я сразу получаю несколько качественных и максимально персонализированных услуг», – поделился мнением Иван Васильев, житель города Волгограда.
Узнать более подробную информацию о продуктах и услугах «Ростелекома» можно на сайте компании, по бесплатному телефону 8-800-181-1888, или в офисах продаж.

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