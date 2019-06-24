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Видеонаблюдение «Дом.ru Бизнес» научилось распознавать номера и работать в паре с «умным» шлагбаумом

Телеком 24.06.2019 15:33 Реклама
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24.06.2019 15:33


Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» продолжает развивать систему видеоанализа. Корпоративным клиентам видеонаблюдения «Дом.ru Бизнес» доступны две новинки – сервис «Распознавание автомобильных номеров» и техническое решение «Умный шлагбаум».
Для управления и контроля проезда автотранспорта на территорию достаточно подключить модуль распознавания номеров транспортных средств, который учитывает скорость движения и освещенность в зоне контроля, автоматически распознает, регистрирует и сохраняет номер в базе данных с указанием даты и времени, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Модуль распознает стандартные государственные автомобильные знаки, содержащие цифры, кириллические и латинские буквы, помогает контролировать движение транспорта, отслеживать время прибытия и/или отправки транспорта для разгрузки/загрузки товаров, определить сторонний транспорт на объекте.
Система сохраняет нужный кадр и при помощи push или email информирует заинтересованных лиц о событиях проезда, распознанном единичном номере или номере заданной группы, о незнакомом номере. Кроме того, например, можно узнавать о прибытии постоянных клиентов, а также отслеживать поток автомобилей и сравнивать данные с полученной выручкой на кассе в конце дня.
События видеозаписи проезда хранятся в архиве. Распознанные номера отображаются на таймлайне в виде ленты стоп-кадров с номером, временем и датой в хронологическом порядке. Дополнительно доступен поиск по номеру, дате, времени, результату распознавания, направлению движения за определенный период времени с фильтрацией по параметрам.
Техническое решение модуля распознавания автомобильных номеров и системы контроля и управления доступом «Умный шлагбаум» позволяет полностью автоматизировать процесс въезда автотранспорта. Сервис от «Дом.ru Бизнес» сравнивает номер автомобиля с номерами из базы, при совпадении данных происходит автоматическое открытие шлагбаума, ворот и т.п. Номера в базу заносятся через портал видеонаблюдения https://vs.domru.ru. Если необходимо впустить незнакомый автомобиль, достаточно применить «ручной» режим, нажав в интерфейсе кнопку «Открыть».
Облачное видеонаблюдение «Дом.ru бизнес» не требует крупных разовых затрат и расходов на оборудование для хранения данных, а также его модернизацию и обслуживание. Камеры можно взять в аренду или купить у «Дом.ru Бизнес», либо использовать своё оборудование с необходимыми техническими характеристиками. Масштабируемая система позволяет подключить неограниченное количество камер, пользователей и объектов. Для управления услугой достаточно иметь выход в интернет. Все настройки производятся в «Личном кабинете» корпоративного клиента. Подробное описание услуги и её возможностей доступно на сайте.

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