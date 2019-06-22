В Волгограде после очередного обрушения чиновники решили обойти все квартиры домов на улице Олимпийской
Общество 22.06.2019 16:12
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22.06.2019 16:12
В ближайшее время специалисты проведут поквартирный обход домов по улице Олимпийской – у них аналогичный тип постройки. Об этом заявил заместитель главы администрации Красноармейского района Александр Гладков, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда. Напомним, сегодня в доме №13 по улице Олимпийской обрушился дымоход, который используется как вентиляционный канал. По предварительным данным, причиной тому явилась несогласованная перепланировка в туалетной комнате. Месяц назад аналогичный случай произошел в доме №8 по той же улице.
В ходе инспекций, как пояснил чиновник, как раз будет проверяться состояние бывших дымоходов. «Увеличивая площадь санузлов для того, чтобы в них поместились ванные, жители частично демонтируют эти конструкции, нарушая их целостность. Как следствие, дымоход начинает разрушаться. В ходе таких кустарных работ порой нарушается целостность несущих конструкций здания. Также не проводится необходимая гидроизоляция, что в итоге приводит к сквозному намоканию стен и их разрушению. Поквартирный обход позволит выявить такие факты», - считает Александр Гладков.
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