В Волгограде после очередного обрушения чиновники решили обойти все квартиры домов на улице Олимпийской









В ближайшее время специалисты проведут поквартирный обход домов по улице Олимпийской – у них аналогичный тип постройки. Об этом заявил заместитель главы администрации Красноармейского района Александр Гладков, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда. Напомним, сегодня в доме №13 по улице Олимпийской обрушился дымоход, который используется как вентиляционный канал. По предварительным данным, причиной тому явилась несогласованная перепланировка в туалетной комнате. Месяц назад аналогичный случай произошел в доме №8 по той же улице.

В ходе инспекций, как пояснил чиновник, как раз будет проверяться состояние бывших дымоходов. «Увеличивая площадь санузлов для того, чтобы в них поместились ванные, жители частично демонтируют эти конструкции, нарушая их целостность. Как следствие, дымоход начинает разрушаться. В ходе таких кустарных работ порой нарушается целостность несущих конструкций здания. Также не проводится необходимая гидроизоляция, что в итоге приводит к сквозному намоканию стен и их разрушению. Поквартирный обход позволит выявить такие факты», - считает Александр Гладков.



