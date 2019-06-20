«Сердце замерло в груди»: чиновники в Волгоградской области готовятся к прямой линии с президентом





Режим повышенной «боевой готовности» объявлен в органах власти в Волгоградской области в связи с прямой линией президента, которая начнется в ближайшее время. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, на своих рабочих местах находятся руководители, также председатели комитетов, которые будут внимательно следить за общением президента Владимира Путина с россиянами. По сведениям информагентства, усиленно готовятся к часу «иск» и в районных администрациях Волгоградской области, в мэрии Волгограда и в администрациях районов областного центра. Такая озабоченность связана с тем, что, возможно, какой-то вопрос главе государства удастся задать из Волгоградской области. В таком случае придется быстро реагировать, так как запланировано прямое включение с главами регионов.