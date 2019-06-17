



Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы черных риэлторов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, трое обвиняются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), четвертому инкриминируется пособничество при совершении мошенничества (ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2015 года обвиняемые на основании фиктивной доверенности и поддельных паспортов переоформили право собственности на двухкомнатную квартиру в доме №28 по ул.Советской в Центральном районе Волгограда, принадлежавшую в равных долях супружеской паре.

После этого сообщники выставили квартиру на продажу и потребовали от потенциального покупателя 2 млн рублей в счет предстоящей сделки. Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению, так и не переоформив права на недвижимость.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОП №4 УМВД России по г.Волгограду. Вину в содеянном двое сообщников признают полностью, третий – частично, четвертый – отрицает.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.

Ожидать суда двое обвиняемых будут, находясь по стражей. Остальным обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В ходе расследования уголовного дела потерпевшие супруги обратились в суд с иском об оспаривании сделки по продаже квартиры. В настоящее время на основании судебного решения квартира возвращена законным владельцам.



