Расследования 17.06.2019 15:11
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17.06.2019 15:11
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы черных риэлторов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, трое обвиняются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), четвертому инкриминируется пособничество при совершении мошенничества (ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2015 года обвиняемые на основании фиктивной доверенности и поддельных паспортов переоформили право собственности на двухкомнатную квартиру в доме №28 по ул.Советской в Центральном районе Волгограда, принадлежавшую в равных долях супружеской паре.
После этого сообщники выставили квартиру на продажу и потребовали от потенциального покупателя 2 млн рублей в счет предстоящей сделки. Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению, так и не переоформив права на недвижимость.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОП №4 УМВД России по г.Волгограду. Вину в содеянном двое сообщников признают полностью, третий – частично, четвертый – отрицает.
Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.
Ожидать суда двое обвиняемых будут, находясь по стражей. Остальным обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В ходе расследования уголовного дела потерпевшие супруги обратились в суд с иском об оспаривании сделки по продаже квартиры. В настоящее время на основании судебного решения квартира возвращена законным владельцам.
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