В Волгограде на пикет вышли «желтые жилеты»





«Власть! Не будь моральным уродом и прислушайся к народу!», «Сталинградцы! Ваше равнодушие порождает произвол власти» - с такими и другими плакатами сегодня на пикет в Волгограде вышли активисты левых сил. Как сообщает ИА «Высота 102», на площадке у театра «Царицынская опера» собрались около 30 человек.





Люди встали лицом к первой продольной магистрали и молча стояли с плакатами. Длительность акции – 1 час. Участниками пикета стали так называемые «желтые жилеты» - члены объединения перевозчиков России, члены организаций «Левый фронт», «Другая Россия» и партии Эдуарда Лимонова. Содержание текстов на плакатах касалось также мусорной темы, высокой смертности населения и безработицы.



