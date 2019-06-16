В Волгограде на пикет вышли «желтые жилеты»

Общество 16.06.2019 18:42
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16.06.2019 18:42
«Власть! Не будь моральным уродом и прислушайся к народу!», «Сталинградцы! Ваше равнодушие порождает произвол власти» - с такими и другими плакатами сегодня на пикет в Волгограде вышли активисты левых сил. Как сообщает ИА «Высота 102», на площадке у театра «Царицынская опера» собрались около 30 человек.
Люди встали лицом к первой продольной магистрали и молча стояли с плакатами. Длительность акции – 1 час. Участниками пикета стали так называемые «желтые жилеты» - члены объединения перевозчиков России, члены организаций «Левый фронт», «Другая Россия» и партии Эдуарда Лимонова. Содержание текстов на плакатах касалось также мусорной темы, высокой смертности населения и безработицы.
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