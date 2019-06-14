Общество 14.06.2019 16:29
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14.06.2019 16:29
Генерального директора ООО “Чернышковский элеватор” оштрафовали за отказ инвалиду в трудоустройстве. Как сегодня рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в феврале районный центр занятости населения направил на работу на элеватор местного жителя - инвалида 3 группы. Это было сделано в счет квоты трудоустройства инвалидов. Но мужчине отказали в приёме на работу. Ему сообщили, что он якобы не соответствует квалификационным требованиям.
При этом от кандидата на должность уборщика территорий требовалось наличие средне-специального образования, ряд дополнительных навыков и опыт работы. За это в отношении директора предприятия возбудили производство об административном правонарушении по статье “Отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты”. По решению мирового судьи бизнесмену придется заплатить 5 тысяч рублей штрафа. Сейчас инвалид получил работу.
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