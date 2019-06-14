Yota вернёт деньги за покупки через приложение





Yota запустила раздел «Покупки» в приложении для смартфона. Теперь пользователи Yota могут совершать покупки и возвращать за них часть суммы покупки на счёт своего мобильного телефона, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

«В ближайшее время в разделе также появятся спецпредложения со скидками, доступные только для клиентов Yota. Кроме того, мы планируем постепенно расширять список партнеров с интересными нашим пользователям товарами и услугами. Деньги от покупок можно тратить, к примеру, на оплату услуг связи дома или в роуминге», — комментирует директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.

Для получения части стоимости покупки на счет Yota достаточно перейти в разделе «Покупки» на сайт магазина или сервиса через приложение Yota, выбрать и оплатить понравившийся товар или услугу. После подтверждения оплаты партнером клиент на данный момент сможет получить на счет Yota от 1% до 12% от суммы покупки, в зависимости от конкретного партнера. Срок возврата также зависит от подтверждения оплаты партнером и может варьироваться от 1 до 90 дней.

На сегодняшний день клиентам Yota доступны покупки у следующих компаний-партнеров: Ponominalu – 3%, «Спортмастер» – 4%, «Связной» –4%, Yves Rocher – 10%, «Л’Этуаль» – 5%, Aviasales – 1%, «Лабиринт» – 5%, а также у многих других. Общее количество предложений на данный момент– более 30.



