Телеком

Yota вернёт деньги за покупки через приложение

Телеком 14.06.2019 12:05 Реклама
254 0
14.06.2019 12:05


Yota запустила раздел «Покупки» в приложении для смартфона. Теперь пользователи Yota могут совершать покупки и возвращать за них часть суммы покупки на счёт своего мобильного телефона, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. 
«В ближайшее время в разделе также появятся спецпредложения со скидками, доступные только для клиентов Yota. Кроме того, мы планируем постепенно расширять список партнеров с интересными нашим пользователям товарами и услугами. Деньги от покупок можно тратить, к примеру, на оплату услуг связи дома или в роуминге», — комментирует директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев. 
Для получения части стоимости покупки на счет Yota достаточно перейти в разделе «Покупки» на сайт магазина или сервиса через приложение Yota, выбрать и оплатить понравившийся товар или услугу. После подтверждения оплаты партнером клиент на данный момент сможет получить на счет Yota от 1% до 12% от суммы покупки, в зависимости от конкретного партнера. Срок возврата также зависит от подтверждения оплаты партнером и может варьироваться от 1 до 90 дней. 
На сегодняшний день клиентам Yota доступны покупки у следующих компаний-партнеров: Ponominalu – 3%, «Спортмастер» – 4%, «Связной» –4%, Yves Rocher – 10%, «Л’Этуаль» – 5%, Aviasales – 1%, «Лабиринт» – 5%, а также у многих других. Общее количество предложений на данный момент– более 30.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности, торговли и управления
28.05.2019 14:41
1505 0
МегаФон – лидер по числу базовых станций LTE в России
24.05.2019 14:07
2642 0
«Ростелеком» вошел в состав владельцев компании-разработчика систем класса «Безопасный город»
05.06.2019 17:11
901 0
Телеком
13.06.2019 17:48
Телеком 13.06.2019 17:48
1282 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.06.2019 16:31
Телеком 13.06.2019 16:31
360 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.06.2019 13:55
Телеком 10.06.2019 13:55
3351 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.06.2019 10:59
Телеком 10.06.2019 10:59
533 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.06.2019 16:44
Телеком 07.06.2019 16:44
3107 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.06.2019 09:36
Телеком 07.06.2019 09:36
661 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.06.2019 14:50
Телеком 06.06.2019 14:50
983 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.06.2019 14:38
Телеком 06.06.2019 14:38
383 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.06.2019 12:07
Телеком 06.06.2019 12:07
456 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
05.06.2019 17:11
Телеком 05.06.2019 17:11
901 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
05.06.2019 16:58
Телеком 05.06.2019 16:58
523 1 Обсудить

0
Далее
Телеком
31.05.2019 10:52
Телеком 31.05.2019 10:52
4547 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.05.2019 11:37
Телеком 30.05.2019 11:37
1345 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
29.05.2019 11:25
Телеком 29.05.2019 11:25
1782 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.05.2019 14:41
Телеком 28.05.2019 14:41
1505 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:05
Yota вернёт деньги за покупки через приложениеСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде угнали битую "Оку" с багажником на крышеСмотреть фотографии
11:42
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»Смотреть фотографии
11:37
Пожилая волгоградка лишилась сбережений из-за цветкаСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде пьяный мотоциклист на спортбайке врезался в тракторСмотреть фотографии
11:05
В Волжском нашли тело пропавшего купальщика с пентаграммой на рукеСмотреть фотографии
10:42
Губернатор Волгоградской области поделился секретами стратегии предвыборной кампании Смотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгоградской области ребенка-инвалида обеспечили дорогостоящим лекарством по требованию прокуратурыСмотреть фотографии
09:08
Предпенсионер печатал и сбывал поддельные деньги в Волгоградской и Воронежской областяхСмотреть фотографии
08:57
Андрей Бочаров сдал документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:36
«Высота 102»ТВ: В Волгограде и Волжском лето началось с пляжного беспределаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В День России в Волгограде из сумрака вывели полторы сотни водителейСмотреть фотографии
17:48
В школьное образование придут цифровые продукты от «Ростелекома»Смотреть фотографии
17:38
На Волгоградскую область надвигаются грозыСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде перед судом предстанут сбытчики наркотиков за биткоиныСмотреть фотографии
16:31
День России волгоградцы встретили вместе с «Ростелеком»Смотреть фотографии
16:29
В Волгограде прокурор озвучил сроки наказания обвиняемым во взрыве дома на проспекте УниверситетскийСмотреть фотографии
16:06
Суд в Волгограде не отменил сделку по продаже судостроительного заводаСмотреть фотографии
14:56
Кондиционеры в волгоградских автобусах мобильно чистят от тополиного пухаСмотреть фотографии
14:46
В Волгограде исчезли новые остановкиСмотреть фотографии
14:04
В Волгограде собака спасла семью от заползшей в дом гадюки Смотреть фотографии
13:06
В Волжском оставшийся без присмотра пляж превратился в мусорный полигонСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде УК «Эксжилком» наказали за правовой нигилизмСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области бухгалтера СНТ судят за присвоение взносов дачниковСмотреть фотографии
11:26
Волгоградские таланты везут из Сочи россыпь наград фестиваля «Великая Россия»Смотреть фотографии
10:54
В Волжском ищут пропавшего купальщика с пентаграммой на рукеСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде 17 дворов до конца года обретут цивилизованный видСмотреть фотографии
10:20
В Волжском трое подростков на мотоцикле пострадали в ДТПСмотреть фотографии
10:09
Двое детей и взрослый пострадали при столкновении такси с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом грабитель вынес из частного дома ювелирных изделий на миллион рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 