Yota вернёт деньги за покупки через приложение

Телеком 14.06.2019 12:05 Реклама
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14.06.2019 12:05
Yota запустила раздел «Покупки» в приложении для смартфона. Теперь пользователи Yota могут совершать покупки и возвращать за них часть суммы покупки на счёт своего мобильного телефона, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
«В ближайшее время в разделе также появятся спецпредложения со скидками, доступные только для клиентов Yota. Кроме того, мы планируем постепенно расширять список партнеров с интересными нашим пользователям товарами и услугами. Деньги от покупок можно тратить, к примеру, на оплату услуг связи дома или в роуминге», — комментирует директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.
Для получения части стоимости покупки на счет Yota достаточно перейти в разделе «Покупки» на сайт магазина или сервиса через приложение Yota, выбрать и оплатить понравившийся товар или услугу. После подтверждения оплаты партнером клиент на данный момент сможет получить на счет Yota от 1% до 12% от суммы покупки, в зависимости от конкретного партнера. Срок возврата также зависит от подтверждения оплаты партнером и может варьироваться от 1 до 90 дней.
На сегодняшний день клиентам Yota доступны покупки у следующих компаний-партнеров: Ponominalu – 3%, «Спортмастер» – 4%, «Связной» –4%, Yves Rocher – 10%, «Л’Этуаль» – 5%, Aviasales – 1%, «Лабиринт» – 5%, а также у многих других. Общее количество предложений на данный момент– более 30.
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