



Сбербанк представляет новый промовклад в рублях «Память и гордость». Сумма минимального первоначального взноса — 50 тысяч рублей. Сроки размещения — от 6 до 18 месяцев. Ставка составит от 6% до 6,5% годовых в зависимости от срока вклада. Как сообщили ИА «Высота 102 в пресс-службе банка, пополнение вклада в течение срока его действия не предусмотрено.

В конце основного срока по 50 копеек с каждой полной тысячи рублей суммы вклада Сбербанк перечислит в качестве пожертвования в адрес благотворительного фонда «Память поколений».

Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Сбербанк традиционно предлагает клиентам вклады с привлекательной процентной ставкой и возможностью помочь ветеранам с помощью пожертвований через благотворительный фонд «Память поколений». Ставки по промо «Память и гордость» существенно выше, чем по базовой линейке на аналогичных условиях».

Вклад «Память и гордость» можно открыть во всех отделениях Сбербанка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 30 июня 2019 года включительно.





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