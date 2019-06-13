Экономика 13.06.2019 11:10 Реклама
642 0
13.06.2019 11:10
Сбербанк представляет новый промовклад в рублях «Память и гордость». Сумма минимального первоначального взноса — 50 тысяч рублей. Сроки размещения — от 6 до 18 месяцев. Ставка составит от 6% до 6,5% годовых в зависимости от срока вклада. Как сообщили ИА «Высота 102 в пресс-службе банка, пополнение вклада в течение срока его действия не предусмотрено.
В конце основного срока по 50 копеек с каждой полной тысячи рублей суммы вклада Сбербанк перечислит в качестве пожертвования в адрес благотворительного фонда «Память поколений».
Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Сбербанк традиционно предлагает клиентам вклады с привлекательной процентной ставкой и возможностью помочь ветеранам с помощью пожертвований через благотворительный фонд «Память поколений». Ставки по промо «Память и гордость» существенно выше, чем по базовой линейке на аналогичных условиях».
Вклад «Память и гордость» можно открыть во всех отделениях Сбербанка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 30 июня 2019 года включительно.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Фото с сайта www.sberbank.ru
Реклама
Популярное по теме
27.05.2019 11:59
28450 16
08.06.2019 11:47
10869 0
Сервисы ОФД упростят сдачу бухотчетности13.06.2019 09:45
Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах11.06.2019 13:53
Волгоградские налоговики предупредили о третьей «волне» перехода на кассовые аппараты11.06.2019 13:24
АО «Молсыркомбинат-Волжский» представил сыворотку с соком в новой упаковке11.06.2019 10:17
Студенты МГУ проходят практику в АО «КАУСТИК»10.06.2019 15:20
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни июня10.06.2019 15:03
Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через Баварию08.06.2019 11:47
Волгоградский "Красный Октябрь" наращивает производство жидкой стали до уровня СССР07.06.2019 16:42
Половина предпринимателей России выбирает бизнес-карты Сбербанка07.06.2019 16:32
Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с инвестиционной корпорацией AEON07.06.2019 14:04
На "Красном Октябре" в Волгограде запущена после ремонта сталеплавильная печь07.06.2019 11:10
В Волгоградской области налоговые сборы стабильно растут06.06.2019 16:45
Практически 100% платежей корпоративных клиентов Сбербанка проводятся онлайн06.06.2019 13:37
Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедициной05.06.2019 13:34
В АО «КАУСТИК» стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностей05.06.2019 11:38
Реклама