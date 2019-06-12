



Сегодня из-за высокой температуры воздуха сохраняются ограничения на движение большегрузного транспорта по трассам в Волгоградской и Ростовской областях. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, автодороги закрыты для фур с 10 утра до 10 вечера. Это трасса Р-22 «Каспий», подъездная дорога от Р-22 «Каспий» к городу Элиста, трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» и А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной». Движение па автодороге А-260 ограничено также на территории Ростовской области. Вдоль сети федеральных обозначенных автодорог расположено 119 точек сервиса с автостоянками, рассчитанными в общей сложности на 3200 автомобилей, где водители, которые уже находятся в пути, смогут переждать жару.

Отмечается, что такие меры помогут уберечь дороги с асфальтобетонным покрытием от образования дефектов и разрушения.



